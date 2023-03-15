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15 Mart 2023 Çarşamba 07:12:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 07:12:00

Crash sendromu ölüme neden olabilir

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Uzman Diyetisyen Şilan Alyamaç, Crush Sendromu (Ezilme Sendromu) vakalarda artış yaşandığını kaydederek uyarılarda bulundu.

Uzman Diyetisyen Şilan Alyamaç, Crush Sendromu (Ezilme Sendromu) vakalarda artış yaşandığını kaydederek uyarılarda bulundu. Alyamaç, "Crash sendromu özellikle deprem döneminde ve ezilme durumundan sonra gerçekleşmektedir. Enkaz altında kalan ve enkaz altından kurtarılmış kişilerde ezilme sonrasında kas dokularında biriken sıvılarla gelişen bir sendromdur. Bu sendromda kurtarılma anından sonra kişiye hızlı müdahale ederken gereksiz müdahalenin daha sonrasında organ yetmezliği sebebiyle hayatın sonlandırılmasına sebep olan bir durum" dedi. Protein kısıtlaması yaparken enkazdan çıkarılan yaralılar, karbonhidrattan yoğun besinlerle beslenmeleri gerektiğini ifade eden Diyetisyen Alyamaç, şöyle konuştu: "Fakat bu tercih nişasta olmalıdır. Nişastalı muhallebiler, kurabiyeler veya nişastadan yapılmış her türlü tatlı olabilir. Fakat depremzedeye tuz, yağ ve protein bakımından zengin olan hiçbir besini vermemeliyiz. Bu süreç çok takipli ilerletilmelidir, 2 veya 3 gün takibi yapılarak yol izlenmeli, sonrasında farklı değişiklikler yapılabilir. Öte yandan enkaz bölgesinde müdahalesi yapılan yaralıya tatlı ve bisküvi takviyesi yapılabilir. Bu süreçte maalesef çok fazla seçeneğimiz bulunmamaktadır. Çok fazla ürün verilip de hastamızın tüketim yapmasını sağlamamalıyız. Kısıtlamalarımız çok yüksek oluyor."

Etiketler : Crash sendromu Uzman Diyetisyen Şilan Alyamaç Ezilme Sendromu

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