Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın

Gıdada dondurulmuş et ürünleri insan sağlığı açısından birçok risk taşıyor. Hazır gıdalarda usulünce kullanılmayan çözünmüş etlerle hazırlanan ürünler zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, "Normal bir etin hazırlanışında 12 derecenin altında tutulması gerekiyor. Sıcak bir ortamda et hızla bozulur ve bakteri üretir. Dondurulmuş gıdalarda da bu durum aslında aynı. Bir kere dondurucudan çıkardığımızda o gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Tekrar et ürünlerini çözüldükten sonra dondurursak bakteri olur ve çürür. Bu durum birçok sağlık sorunlarına yol açabilir. Dondurulmuş ürünler ile taze günlük çıkan et ürünlerinin tadı farklı olur. Dondurulmuş ürünler çözülürken ürünün üzerindeki buz çözüldükçe ete karışır bu da etin tadını bozar" şeklinde konuştu.