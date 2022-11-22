Cosmedica Clinic ile saç ekim zamanı

Saç ekimi operasyonlarında en uygun zamanın hangi dönem olduğu en sık araştırılan konulardır. Operasyona karar vermeden önce kişi en doğru zamanı belirlemelidir.

Bunun için herhangi bir süre sınırlaması yoktur sadece kişinin kendisini hem maddi hem de manevi olarak hazır hissetmesi yeterlidir. Saç ekimi operasyonları her mevsim gerçekleştirilir bunun için özel bir mevsim ya da ay beklemeye gerek yoktur.

Kozmetik Ve Estetik İşlem

Mevsim ve zamandan bağımsız olarak yapılan saç ekimi operasyonları kışın ya da yazın uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu yaz mevsiminde gerçekleştirilen saç ekiminin ardından bir ay havuz ve denizden uzak durmaktır.

Kış aylarında yapılan operasyonlarda ise dikkat edilmesi gereken konu saçlı bölgenin soğuk ve rüzgara karşı korunmasını sağlamaktır. Dolayısıyla saç ekim işlemleri yılın 12 ay yapılabilmektedir. İşlemler cerrahi bir operasyon olarak düşünülmemelidir tamamen kozmetik ve estetik işlemdir.

Saç Ekimi Her Dönem Yapılır

Ameliyathane ortamında ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen saç ekimi kişinin acıyı en az hissedeceği operasyondur. Cosmedica Clinic tarafından uygulanan saç ekimi yöntemlerinde başarı oranı her zaman yüksektir. Saç dökülmesi problemi yaşayan erkek ve kadınların özgüvenleri yükselirken dünyaya bakış açıları değişir.

Bu yüzden hayata daha mutlu bakmak ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak için saç ekimi her dönem yapılır. Operasyonun ardından saçlı derinin yaklaşık 6 hafta güneş ışınlarından ve travmalardan korunması gerekir.