Çölyak hastalığının etkin tedavisi: Glutensiz beslenme

Yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalara göre; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, kadınların üreme sağlığı ve gebelik sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, açıklanamayan kısırlık vakalarının önemli bir kısmından çölyak hastalığının sorumlu olduğuna dikkat çekiyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Selçuk, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda kadınların üreme sağlığı ve gebelik sonuçları üzerinde çölyak hastalığının olumsuz etkisinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. İlk dikkat çekici bulgu; açıklanamayan kısırlık problemi olan çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre yaklaşık olarak 6 kat daha fazla görülmesi" dedi. Uzm. Dyt. İrem Erdem de Türkiye'deki çölyak hastalarının oranına dikkat çekerek diyet sürecinin tedavideki önemini vurguladı. Erdem, "Çölyak hastalığının tek etkin tedavisi glutensiz beslenme olduğundan, özellikle yeni tanı almış kişilerin diyete uyum süreçlerini kolaylaştırmak çok önemli" dedi.

