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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:28:00

Çok oyunculu oyunlar bağımlılığı arttırıyor

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Uzmanlar, internet oyunlarıyla çok fazla meşgul olmak ve uzaklaşılınca çeşitli sıkıntılar yaşamak gibi durumların dijital bağımlılık belirtisi olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, internet oyunlarıyla çok fazla meşgul olmak ve uzaklaşılınca çeşitli sıkıntılar yaşamak gibi durumların dijital bağımlılık belirtisi olduğunu belirtiyor. İnternet bağımlılığının gelişmesinin bazı faktörlere bağlı olduğunu söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Gözde Luş, bireylerin tatmin olmak için dopamin salgılanmasını sağlayacak davranışlarda bulunduğuna dikkat çekti. Macera oyunlarının en fazla dopamin salgılatıcı tür olduğunu kaydeden Luş, çok oyunculu online oyunların bağımlılığı arttırdığını dile getirdi ve ailelerin sürdürücü faktörlerin farkına varmaları gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Çok oyunculu oyunlar Doç. Dr. Melek Gözde Luş Ergen Psikiyatri
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