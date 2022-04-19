Çok konuşmak sesi bozuyor!

Bağırma, aşırı konuşma, çığlık atma, ses taklitleri ve sigara seste bozukluğa neden oluyor. Ses tellerinin de birer kas olduğunu hatırlatan uzmanlar, 'çok konuşmaktan kaçının, bol su tüketin, sık ve şiddetli boğaz temizlemekten ve bitki çaylarından uzak durun' önerisinde bulunuyor.



İnsanların yaklaşık yüzde 7'sinin hayatlarının bir döneminde ses bozukluğu yaşadığını gösterdiğini kaydeden uzmanlar, ses sisteminin korunmasında ses hijyeninin önemini vurguluyor. Sesin perde, şiddet, rezonans ve kalitesi gibi özelliklerin bir veya birkaçında meydana gelen anormallikler veya sesin kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun olmaması ses bozukluğu olarak tanımlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğretim Üyesi Maral Yeşilyurt, "Bağırma, aşırı konuşma, çığlık atma, ses taklitleri, spor aktiviteleri sırasında ses suistimali, sigara kullanma kullanıma bağlı bozukluklara örnek olarak verilebilir." dedi.

SES TERAPİSİ GEREKEBİLİR

Araştırmaların insanların yaklaşık yüzde 7'sinin hayatlarının bir döneminde ses bozukluğu yaşadığını gösterdiğini kaydeden Dr. Yeşilyurt, "Ses bozukluğu bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Şarkı sesi kullanıcıları-şarkıcılar, tiyatro sanatçıları, öğretmenler, din görevlileri, çağrı merkezi çalışanları gibi sesleri ile geçimlerini sağlayan profesyonel ses kullanıcılarında hafif bir ses bozukluğu bile maddi, sosyal, psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Profesyonel ses kullanıcıları ile çalışan ses terapisi alanında uzman Dil ve Konuşma terapistleri bu durumun hassasiyetinin farkındadır. Ses terapisi ve rehabilitasyonu, sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık bilimleri enstitüsünden mezun dil ve konuşma terapistlerinin sorumluluk alanları içindedir." diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Ses terapisi ile amacın sesi sağlıklı hale getirmek olduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Performans geliştirmesini ise şan eğitmenleri yapmaktadır. Ses bozukluğunu düzeltmeden performansa yönelik çalışmalar yapılırsa bu seste daha büyük ve kalıcı bozukluklara neden olabilir. Mesela kas gerilimin artması, ses telinde kanama, tek taraflı ses teli patolojilerinde karşı ses telinin de zedelenmesi veya ses teli kistinin patlayarak sulcus vokalise dönüşmesi görülebilir. Patolojinin ilerlememesi, daha büyük sorunlara yol açmaması için erken müdahale önemlidir." uyarısında bulundu.

SES TELİ 'V' ŞEKLİNDE BİR KAS

Profesyonel ses kullanıcılarının ses bozukluğu yaşamadan koruyucu ve önleyici destek almalarının yine dil ve konuşma terapistlerinin sorumluluk alanına girdiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Maral Yeşilyurt, "Ses teli dediğimiz şey 'V' şeklinde bir kastır. Bir kas ne kadar güçlüyse travmalara karşı o kadar dayanıklıdır. Profesyonel ses kullanıcılarında ses hijyenine yönelik farkındalığın kazandırılması, postür, nefes, fonasyon teknikleri ve ses egzersizleri ile koruyucu- önleyici çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu. Dr. Öğretim Üyesi Maral Yeşilyurt, zayıf ses hijyeni alışkanlıklarının pek çok ses bozukluğunun ortaya çıkmasına zemin hazırladığını belirterek ses sistemini korumaya yönelik tüm davranışlara ses hijyeni denildiğini kaydetti.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Konuşurken veya performans gösterirken nefes desteğini doğru kullanın.

Sık ve şiddetli boğaz temizleme, sık ve şiddetli öksürük ses tellerini tahriş edeceğinden bu davranışlardan kaçınmak gerekiyor.

Ses tellerinin hidrasyonu, nemli tutulması ve tahriş edici maddelerden uzak durulması önemlidir. Günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz sıvı tüketin.

Sigara içmeyin.

Reflünüz veya alerjiniz varsa tedavi olun

Birçok bitki çayının da diüretik etkisi olduğundan, bitki çaylarını sınırlı için.

Her gün yeterli uyumaya özen gösterin.

Bağırarak konuşmayın, çığlık atmayın.

Ses telleri de birer kastır. Bu kasların güçlü ve düzenli çalışması için ses egzersizleri yapın.