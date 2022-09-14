Çok erken yaşta kreş astımı tetikliyor!

Ders zili çaldı. Velileri de okul ve kreş temposunun telaşı sardı. Alerjik semptomların artış gösterdiği sonbahar mevsiminde velileri uyaran uzmanlar kreş ve yuvalara çocukların erken yaşta gönderilmesinin solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırdığını ve bu durumun alerjiye eğilimli çocuklarda bebeklik astımını tetiklediğini söylüyor. Prof. Dr. Demet Can, "Bebeklik astımından kurtulmanın en önemli yolu çocuğu bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu yaşlarda solunum yolu enfeksiyonlarından korumak" diyerek velileri uyarıyor. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda yaygın şekilde solunum yolu enfeksiyonlarının da artış gösterdiğini ve bu hastalıkların çocuklarda astımı tetikleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Demet Can, bebeklik astımından kurtulmanın en önemli yolunun erken yaşlarda solunum yolu enfeksiyonlarından uzak durmak olduğunu söyleyerek "Buradan da astıma eğilimi olan çocukların çok erken yaşta toplu olarak yaşanan yerlerde bulunmaması sonucu çıkıyor. Erken yaştan kastımız 3 yaş öncesi" dedi.



AŞIRI HİJYEN EGZAMAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ebeveynlere uyarılarda bulunan Demet Can, bebeklik astımlarının yanı sıra ailelerin dermatit konusunda da dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Annelerin ev dışında mesela tatil yerlerinde, AVM'lerde klozetleri deterjanlarla, ıslak mendillerle silmesi sonucu çocuklarda bu noktalara temas eden bölgelerde tahrişler, dermatitler oluşabiliyor. Elbette hijyen önemli ama kimyasal maddeleri cilde temas etmeden önce uzaklaştırsınlar, dermatite (egzama) yol açacak durumlar yaratmaktan kaçınsınlar" diye konuştu.