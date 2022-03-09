Çocukta kabızlık ihmal edilmemeli

Kronik kabızlığın çocukluk çağının en yaygın problemlerinden biri olduğunu vurgulayan Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin, "Kronik kabızlık son derece rahatsız edici ve yaşam kalitesi üzerinde negatif bir etkiye sahip bir hastalıktır'' dedi. Doç. Dr. Yasin Şahin, "Çoğu vakada karın ağrısı, makatta ağrı, dışkı kaçırma, iştahsızlık, çölyak hastalığı gibi diğer organik hastalıkların belirtisi olarak kendini göstermektedir. Klasik kronik kabızlık, en az 2 ay boyunca dışkılama sıklığında azalma veya ağrılı dışkılama olarak tanımlanmaktadır" şeklinde konuştu.