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15 Ocak 2021 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25:00

Çocukta da hipertansiyon olur! Üstelik büyüme geriliğine neden oluyor

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Yetişkin sorunu olduğu zannedilen hipertansiyon çocuklarda görülüyor. Özellikle fazla kilosu olan çocuklar risk altında! Tansiyonun belirtisi çoğu zaman, baş ağrısı, baş dönmesi ve görme bozukluğu oluyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocuklarda yaklaşık yüzde 3-5 oranında hipertansiyon bulunduğunu gösteriyor. Yetişkinler açısından son derece önemli olan bu sorun çocukluk çağında erişkinlerden farklı seyrediyor. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’in verdiği bilgiye göre, erişkinlerde hipertansiyon vakalarının yaklaşık yüzde 90’ında herhangi bir neden bulunmuyor. Ancak şişmanlık, sigara, kötü beslenme (tuzlu, yağlı, yüksek kalorili), ailesel yatkınlık gibi risk faktörlerinden söz ediliyor. Bu grup hipertansiyona birincil (primer) hipertansiyon deniyor. Hipertansiyon vakalarının kalan yüzde 10’u da eşlik eden bir hastalığa bağlı gelişen ikincil (sekonder) hipertansiyon olarak adlandırılıyor. Buna karşın çocukların yüzde 15’inde birincil, geri kalan yüzde 85’inde de ikincil hipertansiyon görülüyor.

STRES VE SINAV KAYGISI TETİKLER

Çocuklarda hipertansiyonun aileler tarafından fark edilmediğine işaret eden Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, “Bu nedenle sürekli baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, burun kanaması, uykuda horlama ve görmede bulanıklık gibi belirtiler olması durumunda hekime başvurulması gerekiyor” diye konuştu. Kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından strese kadar birçok faktörün çocuklarda hipertansiyon için risk oluşturabildiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, “Sınav stresi ya da günlük hayatta yaşanan başka stresler, korku, heyecan, sevinç gibi duygusal durum değişiklikleri de kan basıncında yükselmeye neden oluyor. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarda masa başında geçirilen uzun süre ve abur cubur atıştırmalıklara bağlı gelişen kilo artışı ile birlikte hipertansiyon görülme riski de artıyor” diye konuştu.

KAN BASINCI DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Çocukluk çağında erişkinlerde olduğu gibi hipertansiyon sınırı olarak tek bir değer söylemek mümkün değildir. Ancak, 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin boy ve kilo takiplerinde kullanılan standart eğri ve tablolar gibi hipertansiyon tanımında da yaş, cins ve boya göre hazırlanmış persentil tabloları kullanılmaktadır. Buna göre; 90 persentilin altındaki değerler normal, 90-95 persentil arası yüksek kan basıncı ya da prehipertansiyon, 95 üstü ise hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır.”

Etiketler : çocuk hipertansiyon büyüme geriliği kaygı stres Ruhan Düşünsel
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