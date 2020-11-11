Çocukta burun kanaması hipertansiyon belirtisi

Uzman Dr. Elif Köşeli, fast food beslenmenin ve hareketsiz yaşamın hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Köşeli, "Çocuklarda hipertansiyon erişkinlerdeki sebeplerden farklı olarak çoğunlukla altta yatan başka bir hastalığa bağlıdır. En sık olarak böbrek hastalıkları, doğuştan kalp damar hastalıkları, tiroid veya böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan hormonal hastalıklar, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, öksürük şurupları ve kortizon gibi bazı ilaçlar, prematürelik, düşük doğum ağırlığı ve bazı alerjik reaksiyonlar hipertansiyona sebep olabilir" dedi. Uzm. Dr. Köşeli, "Fark edilmeyen veya tedavi edilmeyen hipertansiyon, çocuklarda böbrekte, kalpte, beyinde ve gözde şiddetli hasara neden olabilir. En korktuklarımız zihinsel fonksiyonlarda bozulma, damarlarda sertleşme, görmede azalma veya görme kaybı, böbrek fonksiyonlarında bozulma veya böbrek yetmezliği, kalp duvarında kalınlaşma veya kalp kasılmasında bozulma, kalp yetmezliği, beyin kanaması ve felç gibi ciddi durumlardır. Bir çocuğun önünde uzun bir yaşam beklentisi olduğunu düşünerek bunları önlemek için erken tanı ve tedavi önemlidir" diye ekledi.

