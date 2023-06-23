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23 Haziran 2023 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 07:33:00

Çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın

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Öğrencilerin karnelerini alıp tatile girmesiyle birlikte okul danışmalarından da uyarılar geldi.

Öğrencilerin karnelerini alıp tatile girmesiyle birlikte okul danışmalarından da uyarılar geldi. Okul Psikolojik Danışmanı Berna Böçkün, "Karnelerimizi aldık, karnelerimizde bazı düşük notlar olabilir. Bu düşük notlar doğrultusunda çocuğumuzu hiç kimseyle kıyaslamamamız gerekir. Çünkü çocuk biriyle kıyaslandığı zaman gerek kardeşiyle, sınıf arkadaşıyla, komşusuyla kıyaslandığı zaman bir özgüven kaybı yaşar" dedi.

Öncelikle davranış notlarının değerlendirilmesi gerektiğini ve bu anlamda öğrencilerin takdir edilmesinin önemli olduğunu aktaran Böçkün, "Daha sonrasında iyi aldığı notlar takdir edilmeli ki çocuk bu konuda özgüven kazanmalıdır. Düşük notlar için de yapılabilecek şeyler, öncelikle öğrencinin düşük not alma sebepleri irdelenmeli, bu anlamda öğrenciye yardımcı olunmalı, ortak bir yol haritası belirlenerek ilerlenmelidir. Bunu dışında çocuklarımıza onların hoşlandıkları, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, tatili daha güzel bir şekilde değerlendirecekleri aktivitelere yönlendirmektir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın Okul Psikolojik Danışmanı Berna Böçkün Berna Böçkün
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