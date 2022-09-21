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21 Eylül 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 08:00:00

Çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor

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Uzmanlar, "Okullardaki beslenme çok önemli. Ne yazık ki Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor" dedi.

Uzmanlar, "Okullardaki beslenme çok önemli. Ne yazık ki Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor" dedi. Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, çocukların okulda anlatılanların daha iyi anlaması için bu alışkanlığın kazandırılması gerektiğini belirterek, "Oysaki kahvaltı yaptıkları zaman derste anlatılanları daha iyi anlıyorlar. Okullardaki mönülerin içerisinde yine süt ürünleri, sebze ve meyvelerin de bulunması gerekiyor" diye anlattı. Bebek ve çocuk beslenmesinde yapılan yanlışları da dile getiren Doçent Gayret, "Bebek beslenmesinde ilk bir yaşta verilmemesi gereken besin ve gıdaları anne ve babalar veriyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk 6 ay sadece anne sütüne önem vermemiz lazım. Ek besin, su ya da mama başlamamız lazım. Şeker ve şekerli içecekler, tuz, salça ve baharatlı yiyeceklerin verilmemesi lazım. Beslenme alışkanlığın kazanılması için çocuğun aile birlikte yemek yemesi çok önemli, zorlanmaması lazım. Onun açlık ve tokluk sinyallerinin dikkate alınması lazım, gözüne bakılarak ve konuşularak beslenmesi lazım. Beslenme sırasında dikkatini dağıtacak televizyon, radyo, tablet, telefon gibi nesnelerin olmaması lazım" diye anlattı.

Etiketler : kahvaltı okul Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret
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