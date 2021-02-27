Çocukların, yılda 8-10 kez hastalanması normal

Dr. Murat Cömert, özellikle kreş ya da okula başlayan çocukların ilk defa kalabalık ortamlarda bulundukları için bağışıklık sistemlerinin tam olarak güçlenmediğine dikkat çekerek ailelere tavsiyelerde bulundu. Bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Cömert, "Bağışıklığı güçlenen çocuklarda okulda geçirilen her yıl bir yıl öncesine göre daha az hastalıklı olarak atlatılır. Bağışıklık sistemimiz mikropları tanıma esasına göre çalışmaktadır. Vücut hiç bilmediği, tanımadığı bir mikropla karşılaşınca mikroba karşı yenik düşüp hastalanmaktadır. Vücut, aynı mikropla tekrar karşılaşırsa buna karşı bağışıklık sistemimiz devreye girer ve hastalık oluşmadan atlatılmış olur. Tabii bu savaşı kazanması için vücudun bağışıklığının ve direncinin iyi olması gerekmektedir. Bu da özellikle dengeli beslenme, uyku düzenin iyi olması ve hareketli bir yaşam ile sağlanmaktadır. Bağışıklığı iyi olmasına rağmen alerjik çocuklarda astım ve alerjik rinit gibi durumlar çocukların sık hastalanmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

