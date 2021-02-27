  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her darbe ve darbe girişimi...
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Marka olma yolunda
Radyoda gönüllü ders saati
Twitter'da para kazanma dönemi
Kadınlara özel şiir
Köy okulları için konser
Hayatı festivale çevirelim
Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları
2 öğün yiyerek zayıflıyor
Tuzu fazla tüketerek kendimizi zehirliyoruz
Çocukların, yılda 8-10 kez hastalanması normal
Kulakta da kireçlenme olur
Bakan Kurum: Kanal İstanbul vizyon bir projedir
İlham Aliyev: Türk ordusu bizim için en makbul modeldir
Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından...
ABD'den Kaşıkçı raporu: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
Başkan Erdoğan: Rezervasyonda patlama yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakanlıktan 'vergi ve borç yapılandırma' genelgesi
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
27 Şubat 2021 Cumartesi 07:19:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 11:24:00

Çocukların, yılda 8-10 kez hastalanması normal

ABONE OL

Aileler, çocuklarının sık hastalanmasından dolayı endişe duyarken, uzmanlar, çocukların yıl içerisinde 8 ya da 10 defa hastalanmasının normal olduğunu söylüyor.

Dr. Murat Cömert, özellikle kreş ya da okula başlayan çocukların ilk defa kalabalık ortamlarda bulundukları için bağışıklık sistemlerinin tam olarak güçlenmediğine dikkat çekerek ailelere tavsiyelerde bulundu. Bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Cömert, "Bağışıklığı güçlenen çocuklarda okulda geçirilen her yıl bir yıl öncesine göre daha az hastalıklı olarak atlatılır. Bağışıklık sistemimiz mikropları tanıma esasına göre çalışmaktadır. Vücut hiç bilmediği, tanımadığı bir mikropla karşılaşınca mikroba karşı yenik düşüp hastalanmaktadır. Vücut, aynı mikropla tekrar karşılaşırsa buna karşı bağışıklık sistemimiz devreye girer ve hastalık oluşmadan atlatılmış olur. Tabii bu savaşı kazanması için vücudun bağışıklığının ve direncinin iyi olması gerekmektedir. Bu da özellikle dengeli beslenme, uyku düzenin iyi olması ve hareketli bir yaşam ile sağlanmaktadır. Bağışıklığı iyi olmasına rağmen alerjik çocuklarda astım ve alerjik rinit gibi durumlar çocukların sık hastalanmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : çocuk hastalanma çocuk hastalıkları murat cömert
İki bin dolarlık çizme

İki bin dolarlık çizme
Kahramanlık türküleri geliyor

Kahramanlık türküleri geliyor
Romantik Hadise

Romantik Hadise
Serpil Barlas'a veda!

Serpil Barlas'a veda!
Ortak dertleri anlattım

Ortak dertleri anlattım
Herkesi hayatımdan çıkardım

Herkesi hayatımdan çıkardım
30 yıl sonra aynı sahne torunuyla

30 yıl sonra aynı sahne torunuyla
ALFA'dan Gülçin'e ödül

ALFA'dan Gülçin'e ödül
Anne oğul baş başa

Anne oğul baş başa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER