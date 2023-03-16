Çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor

Psikolog Elif Özmen, depremin çocuklar üzerinde yol açabileceği psikolojik etkilere dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu. Özmen, "Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek" dedi.



Deprem sonrası çocuk psikolojisinde yaşanabilecek değişimlerde anne ve babalara önemli görevler düştüğünü belirten Psikolog Elif Özmen, çocukların rutin hayatlarına kısa sürede geri döndürülmesi konusunda uyarıda bulundu. Ebeveynlerin, günlük aktivitelerle çocukların kaygılarını azaltmaya yönelik etkinlikler yapmaları gerektiğini vurguladı.