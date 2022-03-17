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17 Mart 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 08:00:00

Çocukların diş macunubu yutması riskli

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Birçok diş macunu, toprakta ve kayalarda doğal olarak bulunan bir mineral olan florür içerir. Ancak ideal kullanımda faydalı olan florür çok fazla kullanıldığında sağlık için risk oluşturabilir.

Birçok diş macunu, toprakta ve kayalarda doğal olarak bulunan bir mineral olan florür içerir. Ancak ideal kullanımda faydalı olan florür çok fazla kullanıldığında sağlık için risk oluşturabilir. Diş macunu hekimlerin önerdiği şekilde kullanılırsa içerdiği florür bakımından zararsızdır. Ancak tavsiye edilen miktarın üzerine çıkıldığında zararlı olabilir. Diş Hekimi Turan Şahan, "Florür, gelişen mineyi güçlendirir ve plağın neden olduğu bakterilerden kaynaklanan asit üretimini yavaşlatır. Bu sayede dişleri önemli ölçüde korur. Bakteriler dişi aşındıran asitleri oluşturmak için şekerle birleştiğinde Demineralizasyon meydana gelir. Florür dişleri bu duruma karşı korumaktadır" dedi. Çok fazla florür ''diş florozisi''ne yol açabilir. Diş Hekimi Turan Şahan, "Florozis, diş minesinin renginde değişiklik oluşturan bir durumdur. Bu renk değişikliği genellikle beyaz veya bazen kahverengi lekeler olarak kendini gösterir. Florozis çoğunlukla diş oluşumu devam eden yaşlardaki çocukların diş macununu tükürmek yerine yutmasıyla ortaya çıkar. Bunun dışında flor oranı yüksek su içilmesi ve flor tableti kullanımı sonucunda da florozis gelişebilir. 3 ile 6 yaş arasında kullanılan diş macunu miktarı bezelye büyüklüğünü geçmemelidir (ki bu kullanım oranı yetişkinler için de yeterlidir) 2 yaşın altındaki çocuklar için pirinç yüyüklüğünde macun kullanımı yeterlidir" diye konuştu.

Etiketler : ÇOCUKLARIN DİŞ MACUNUNU YUTMASI RİSKLİ diş macunu florür
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