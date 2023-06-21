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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:36:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:36:00

Çocukların diş bakımında ebeveynler istikrarlı olmalı

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Uzmanlar çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde süt dişlerinin beslenme kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde süt dişlerinin beslenme kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Çocuklara diş fırçalamanın öneminin anlatılması gerektiğini belirten Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, diş fırçalamadan kaçınan çocuklar konusunda ebeveynlerin istikrarlı olması gerektiğini vurguluyor. Şeker içeriği yüksek yiyecekler tüketmemenin yanında düzenli diş kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Koçan, çürüklerin ilerlemesinin tedaviyi zorlaştırabileceğini söylüyor. Çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde süt dişlerinin beslenme kadar önemli olduğuna vurgu yapan Koçan, "Çocukların konuşmayı öğrendikleri dönemde özellikle ön dişler bazı seslerin çıkartılmasında önemlidir. Bu dişlerin korunması çocukların genel sağlığı açısından ve daimi dişlerin korunması için de gereklidir. Daimi dişler doğal yer tutucu işlevi görürler ve süt dişlerinin erken kaybedildiği durumlarda daimi dişlerin sürmesinde bir takım problemler ortaya çıkabilir" şeklinde uyarıyor.

Etiketler : Çocuklar diş bakımı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan
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