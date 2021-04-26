Çocukları etkileyen MIS-C'nin tedavisi mümkün

Kılınç, "Yapılan son çalışmalar ışığında kalbe ve diğer dokulara zarar verebildiği kanıtlanan bu sendrom, koronavirüs enfeksiyonu sonrası ortalama 4-6 hafta içinde ortaya çıkabilir. Nedeni tam bilinmeyen bu hastalığın belirtileri yüksek ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, kollarda ve bacaklarda döküntüler, ağız ve dudaklarda çatlamalar olarak sıralanabilir" şeklinde konuştu.



TEST SONUCU NEGATİF ÇIKIYOR

MIS-C tanısı konan çocukların çoğunda SARS-CoV-2'ye karşı antikorlarının pozitifken PCR sonuçlarının negatif olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Mesut Kılınç, "Bir diğer endişe konusu ise MIS-C geliştiren çocukların yüzde 52'sinde altta yatan herhangi bir hastalık olmamasıdır. Bu durum, sendromun öngörülemez olduğunu düşündürmektedir" dedi. Kılınç, "MIS-C hastalığı olan çocuklarda obezite ve astım da sıkça görülür. Kovid-19'lu çocuklarda üst solunum semptomları görülürken, MIS-C sendromunda yüzde 100 oranında ateş, yüzde 68 oranında kusma ve yüzde 73 oranında karın ağrısı görülebilir. Karın ağrısı o kadar şiddetlidir ki, bazı vakalarda çocuk hastaların apandisit veya pankreatit olduğu düşünülebilir. MIS-C sendromu olan çocuklarda kalp problemleri de olabilir, kalp tutulumunun uzun vadeli etkileri ise şu anda bilinmediğinden yakın takip önemlidir. Son zamanlarda ise vakaların 3 yaşına kadar indiği ile ilgili veriler mevcuttur" diye konuştu.