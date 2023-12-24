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24 Aralık 2023 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 13:45:00

Çocuklardaki viral enfeksiyonlarda "antibiyotikte ısrarcı olunmamalı" uyarısı

Kaynak: AA

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Son günlerde özellikle okul çağı çocuklarında yaygın görülen solunum yolu enfeksiyonlarının viral olabileceği, bu nedenle antibiyotik tedavisinde ısrarcı olmamak gerektiği bildirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir, AA muhabirine, kış mevsiminin başlaması ve havaların soğumasıyla enfeksiyon hastalıkların arttığını, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarının yaygınlaştığını söyledi.

"Özellikle küçük çocuklarda enfeksiyonların çoğunun viral olduğunu atlamamak gerekiyor. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik konusunda ısrarcı olmamak gerekiyor." diyen Özdemir, semptomatik tedaviyle bebeklerin, süt çocuklarının, özellikle de küçük çocukların karaciğer ve böbrek yüklerinin artırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda semptomların birbirine benzediğini anlatan Özdemir, üst solunum yolu enfeksiyonlarının doğru tedavi edilmediği zaman alt solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına dönüşebildiğini, bu nedenle doktorun verdiği reçeteye uyularak çocuğun dengeli beslenmesi ve yeterince sıvı tüketiminin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Özdemir, viral enfeksiyon hastasının ateşi düşmüyor, gece semptomları artarak devam ediyor ve bebeklerde morarma oluyorsa alt solunum yolları enfeksiyonu ihtimalinin de arttığına işaret etti.

DOĞRU KULLANILMAYAN MASKE MASKESİZ DURMAKTAN DAHA KÖTÜ

Özellikle Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde maske takmanın enfeksiyonlardan koruduğunu, hastane yatış oranlarını özellikle çocuk yaş gruplarında azalttığını anımsatan Özdemir, viral enfeksiyonların damlacık ve temas yoluyla bulaştığına dikkati çekti.

Özdemir, çocukların maskeyle okullarda durması ya da kapalı ortamlarda bulunmasının, maskenin doğru kullanılmadığı zamanlarda maskesiz durmaktan daha kötü olabileceğini aktararak, "Maskesiz bile olsa biraz mesafeye dikkat edersek, illa maskeyle korunacağız diye bir şey yok. Ama altta yatan bağışıklık yetmezliği sorunu olan hastalarımıza geçici salgınların olduğu dönemlerde maske kullanmalarını tavsiye edebiliriz. Kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz, özellikle elleri yıkamaya özen göstermeliyiz. Çünkü böyle viral ajanların özellikle cansız ortamlarda bile 48-72 saate kadar yaygın kaldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : çocuk viral enfeksiyon hastalık antibiyotik ahmet özdemir
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