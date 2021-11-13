Çocuklarda viral enfeksiyonlar "mevsimsel" etkiyle arttı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, "Geçen sene çok az viral enfeksiyon gördüğümüz için bu sene ciddi bir artış var gibi gözükse de aslında bu bizim rutinde beklediğimiz bir artış. Normalde takvimimizde sonbahar, kış aylarında bu enfeksiyonların bir dağılımı vardır. Önce 'parainfluenza' dediğimiz virüsle krup hastalığı başlar. Arkasından daha çok nezleye sebebiyet veren rinovirüs gelir. Daha sonra RSV dediğimiz özellikle bebekleri biraz daha ağır etkileyen virüs sezonu başlar. Şimdi ise 'influenza' dediğimiz, grip diye, daha ağır bulguların seyredebileceği sezon yaklaşmakta" dedi. Prof. Dr. Parlakay, özellikle bebeklerin çok ağır geçirebildiği RSV'nin de mevsimin beklenen bir virüsü olduğunu vurgulayarak, dudaklarda morarma, öksürük, ateş, solunumda zorlanma gibi bulgular olması halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.