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13 Aralık 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 09:00:00

Çocuklarda üst üste tekrar eden gribin sebebi belli oldu

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, ilkokul çağındaki çocukların kısa dönem içerisinde tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, ilkokul çağındaki çocukların kısa dönem içerisinde tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çocukların tek bir enfeksiyon geçirmediğini birçok viral hastalığı ardı ardına yaşadığını belirten Türksoylu, "Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda bunu daha çok gözlemliyoruz. Şuan İnfluenza A ve B, Covid, RSV ile solunum yolu hastalığına neden olan birçok virüs var. Viral bir enfeksiyon başlayıp, üzerine başka bir bakteriyel enfeksiyon eklendiğinde ise bu süreç daha çok uzuyor" dedi.

Etiketler : Çocuklar Dr. Mümine Türksoylu enfeksiyon viral hastalığı
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