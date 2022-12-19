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19 Aralık 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 07:30:00

Çocuklarda Strep A farenjiti ölümcül olabilir

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Koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünya bu kez de İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A bakterisinin tedirginliğini yaşıyor.

Koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünya bu kez de İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A bakterisinin tedirginliğini yaşıyor. Tüm dünyayı tedirgin eden Strep A bakterisinin en sık yaptığı enfeksiyonun farenjit olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Eryavuz, "Farenjit en sık 5-15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür; 2 yaş altındaki çok nadir rastlanır. Strep A farenjitinde aniden başlayan baş ağrısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateşe karşı dikkatli olunmalı, bu şikâyetler varsa çocuklar vakit kaybetmeden doktora götürülmeli" dedi. Eryavuz, Strep A'nın insanlarda birçok hastalığa neden olan bir bakteri olduğunu belirterek, "Strep A, yani grup A streptokok, A grubu beta hemolitik streptokok (streprocooccus pyogenes) insanlarda birçok hastalığa neden olan bir bakteridir. Strep A; farenjit, cilt enfeksiyonları, kas enfeksiyonları, kalp ve akciğer enfeksiyonu yaptığı gibi tüm vücuda yayılarak ölümcül sepsis enfeksiyonlarına neden olabilir" dedi.

BURUN AKINTISI VE SES KISIKLIĞI

Ayrıca geçirilen Strep A enfeksiyonlarının tedavi edilmezse ölümcül hastalıklarla sonuçlanabileceğine dikkat çeken Eryavuz, "Tedavi edilmeyen Strep A; vücudun bağışıklık sistemini uyararak akut romatizmal ateşe (ARA) neden olarak; kalp hastalıklarına, akut eklem romatizmasına, böbreği tutarak akut poststreptokok glomerulonefrit gibi ölümcül hastalıklara zemin hazırlayabilir. Farenjit en sık 5-15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür; 2 yaş altında çok nadir rastlanır. Strep A farenjitinde aniden başlayan baş ağrısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş olması ana belirtilerdir. Küçük çocuklarda ise bu belirtilere ilave olarak bulantı ve kusma da eşlik edebilir. İshal, burun akıntısı, ses kısıklığı ve gözlerde kızarıklık gibi şikâyetler ise Strep A enfeksiyonunda görülmez" dedi.

Etiketler : Koronavirüs pandemi sepsis enfeksiyonlar Dr. Özlem Eryavuz
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