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31 Ocak 2023 Salı 18:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 18:30:00

Çocuklarda ‘şaşılık' pandemisi

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Koronavirüs miyop ve şaşılık salgınına döndü! Pandemi döneminde evde kapalı kalan, eğitimlerini online yapan, uzun süreli tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon ışığına maruz kalan çocuklarda 'şaşılık' görülme oranı korkutucu derecede arttı.

Koronavirüs miyop ve şaşılık salgınına döndü! Pandemi döneminde evde kapalı kalan, eğitimlerini online yapan, uzun süreli tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon ışığına maruz kalan çocuklarda 'şaşılık' görülme oranı korkutucu derecede arttı.

TÜM DÜNYANIN SORUNU OLDU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yetik, son yıllarda çocuklarda miyop ve şaşılıkta yaşanan artışa dikkati çekti. Miyobun halk arasında "uzağı görememe" diye bilindiğini söyleyen Yetik, şaşılık ve göz kaymasının ise birbirlerinden farklı gibi algılandığını ancak aynı durum olduklarını ifade etti. Yetik, tüm dünyada kliniklere müracaat eden çocukların şikayetlerinin ortak olduğunu ve bunun uluslararası toplantılarda paylaşıldığını dile getirdi.

BİR ÇOK TETİKLEYİCİ FAKTÖR VAR

Prof. Dr. Hüseyin Yetik, "Dünyada koronavirüs pandemisiyle beraber bu hastalıkların da pandemisi oldu' şeklinde ifade ediyoruz; birincisi miyop, ikincisi de şaşılıklar, göz kaymaları" dedi. Yetik "Bu artışın nedeni yoğun şekilde yakına bakmak, pandemide eğitimlerin uzaktan ve bilgisayardan yapılmaya başlanması, çocukların daha uzun süreli tablet, telefon, bilgisayar, televizyon karşısında eğitim almak üzere zaman geçirmeleri. Bu hem miyobu tetikledi hem de göz kaymalarını" değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraftan göz testi: Gözde beyaz yansıma varsa dikkat!

Göz kaymalarının fotoğraflarda da fark edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yetik, "Fotoğraf çekildiğinde göz bebeğinin ortasında kırmızı yansıma varsa burada sorun yok. Ama bir gözde kırmızı yansıma, öbüründe kırmızı değil beyaz yansıma varsa bu ciddi bir göz problemiyle ilgili olabilir" dedi.

Etiketler : Koronavirüs koronavirüs pandemisi Göz kaymaları miyop ve şaşılık
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