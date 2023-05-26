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26 Mayıs 2023 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 07:15:00

Çocuklarda polen alerjisi ile gribi karıştırmayın

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Uzmanlar çocuklarda polen alerjisinin semptomları ile grip semptomlarının aynı olduğunu söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu.

Uzmanlar çocuklarda polen alerjisinin semptomları ile grip semptomlarının aynı olduğunu söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Murat Cansever, "Tedavi almayan çocuklarda ciddi anlamda yaşam kalitesi bozukluğu, uyku düzeni bozukluğu ve okul başarısı düşüklüğü görebiliriz" dedi. Cansever "Polenlerin olduğu alanlara çıkarken koruyucu ekipman kullanılması, evin polenlerin daha düşük olduğu saatlerde havalandırılması, evdeki diğer bireylerin dışarıdan gelir gelmez hemen kıyafetlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu hasta grubunda bal tükettiği zaman benzer şikayetler artabilir. Balların içerisinde polen özü de ekstresi olabiliyor. Buradaki olay polenlerden korunmayla birlikte semptomatik tedavi dediğimiz bu şikayetlerin olduğu dönemlerde tedavi almasına rağmen rahatlama olmayan çocuklarda, aşı tedavisi de var. Hangi polen alerjisi olduğu belirlendikten sonra uygun solüsyon ile haftalık başlayıp aylar ve yıllara bölünerek devam edilen bir tedavi şekli. Bu şekilde çocuklarımıza tedavi hizmeti sunulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çocuklarda polen alerjisi polen alerjisi Doç. Dr. Murat Cansever
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