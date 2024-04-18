Çocuklarda oluşan morlukları önemseyin

Ülkemizde 5 bin çocuktan 1'inde görülen fakat ihmal edilmemesi gereken hemofili hastalığı hakkında Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doğru açıklamalarda bulundu. Çocuklarda erken yaşta vücutta oluşan morlukların önemsenmesi gerektiğini ifade eden Doğru, "Bu hastalarda kanama meyli vardır. Hayatı tehdit eden kanamalar olabilir. Özellikle erkek çocuklarında vücutta morluk, etlerin içinde kanama bulgularıyla çocuk hareketli olmaya başladığı dönemden itibaren görülebilmektedir. Son yıllarda tedavisi konusunda çok ciddi gelişmeler var" dedi.