Çocukları obeziteden korumak için en iyi stratejilerinden biri, tüm ailenin yeme ve egzersiz alışkanlıklarını iyileştirmesidir. Çocuklukta obeziteyi tedavi etmek ve önlemek, çocuğun sağlığının şimdi ve gelecekte korunmasına yardımcı olur. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Eser Akkuş, çocuklarda obezite konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

1. Kesinlikle "şişman çocuk sağlıklıdır, ileride boya gider" diye düşünmeyin.

2. Çocuğunuzu kendiniz diyete sokmayın. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak için mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alın.

3. Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmalarını sağlayacak ortam oluşturun.

4. Çocuğunuzun okulun spor etkinliklerine katılmasını sağlayın.

5. Beraberken basit yürüyüşler yapın, yürüme mesafesindeki yerlere arabayla değil yürüyerek gitmeye çalışın.

6. Saatlerce televizyon ve bilgisayar önünde zaman geçirmesini önleyecek fiziksel aktivite içeren faaliyetler yaratmaya özen gösterin ve gerektiğinde onlara eşlik edin.

7. Yemek hazırlarken çocuğunuzun da size yardım etmesini sağlayın.

8. Yemek saatlerini düzene koyun ve beraber yemek masasına oturun.

9. Çocuğunuza yavaş yeme alışkanlığı kazandırın.

10. Çocuğunuza su içme alışkanlığı edindirin.

11. Çocuğunuzun tek tip beslenmesini önleyin, tabağında çeşitliliği sağlayın.

12. Büyük porsiyonları azaltın ve ideal porsiyonlara alıştırın.

13. Sevmediği bir yemeği reddetmesi halinde, ısrar etmeyin iki gün sonra tekrar o yemeği sunun, düzenli aralıklarla o yemeği tüketmesini sağlayın.

14. Sizin yemeyi sevmediğiniz hiçbir şeyi çocuğunuzun da yemesini beklemeyin.

15. Fast food, şeker, bisküvi ve çikolata gibi besinleri tamamen yasaklamayın, çünkü yasaklar onları daha çekici yapacağı için zaman zaman onları dengeli olarak tüketmesine izin verin.

16. Çocuklarınızı ödüllendirirken pasta, tatlı, çikolata, şeker kullanmak yerine meyveyi tercih edin.

17. Çocuğunuza beslenme çantası hazırlayın ve tercihiniz meyve, süt veya peynirli sandviç gibi kalorisi düşük, az yağlı besinler olsun.