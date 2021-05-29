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29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00

ÇOCUKLARDA MUTASYONLU VİRÜSE DİKKAT!

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Kovid-19 virüsü her yaş grubunu etkilediği gibi çocuklarda da görülebiliyor.

Kovid-19 virüsü her yaş grubunu etkilediği gibi çocuklarda da görülebiliyor. Özellikle çevrelerinde enfekte bireylerin bulunması çocukları Kovid-19 enfeksiyonuna ve sonrasında MIS-C sendromuna sürükleyebiliyor. MIS-C sendromu erken teşhis edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilir. Uz. Dr. Dicle Çelik, "Çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu belirtileri görülmediğinde bulaştırıcı yoktur" söylemi doğru değildir. Bu nedenle eğer evde pozitif bireyler varsa çocuklarda da PCR testi doğumdan itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Ebeveynler bu enfeksiyonu geçiriyorsa, çocuklarda bir belirti görülmese bile bu çocukların da enfekte olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Hayati tehlike oluşturabilir

Çocuklarda virüs farklı şekillerde görülebilmektedir. Bazılarında klinik bir bulgu olmazken, bazılarında akut üst solunum yolu enfeksiyonları belirtileri görülebilir. Bazı çocuklarda ateş olmadan ishal, karın ağrısı gibi sindirim sorunları rastlanabilir. Bazılarında ise yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüste hırıltı ile birlikte sindirim sistemi sorunları birlikte görülebilmektedir. Yakın dönemdeki verilerde koronavirüsün bir hafta gibi bir sürede ilerleyip, tedavi edilmediğinde çoklu organ yetmezliği, kalp ile ilgili sorunlar, kanda pıhtılaşma problemleri ile karşılaşılabildiği bilinmektedir. Bu semptomlar hayati tehlike bile oluşturabilmektedir.

Etiketler : çocuk koronavirüs kovid-19
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