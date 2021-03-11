Çocuklarda kusmayı önleyen doğal çözüm: Zencefil

Kusma sorunu yaşayan çocuklarda kaybedilen sıvının yerine konulması ilk hedefken, kusmayı önlemek için verilen bulantı ilaçları yan etkiler içeriyor. İtalya'da bulantı şikayeti olan 1 ile 10 yaş arası 141 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, zencefil verilen grupta kusma sıklığı anlamlı olarak azaldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, bebek ve çocuklardaki kusma şikayetinin anne babaların en büyük sıkıntılarından biri olduğunu söyleyerek, sıvı kayıplarının ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Sıvı kaybı nedeniyle hastaneye gidilerek serum takılabildiğini aktaran Astarcıoğlu, "Kusma her zaman tedirgin edici bir durumdur. Her türlü ishalli hastalıkla üst solunum yolu enfeksiyonlarına da eşlik edebilir. Çocuklarda bulantı kesmek için verilecek ilaçların yan etkileri oldukça yüksek olduğu için biz çocuk doktorları olarak tercih etmiyoruz. Kustukça ortaya çıkan sıvı kaybını gidermek için bol su içimi ve sulu gıdalar tüketilmesini öneriyoruz. Zencefilin içindeki aktif bileşenler hem beyni hem de kusma refleksini çalıştıran siniri etkileyerek kusmayı engelliyor" dedi.

