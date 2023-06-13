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13 Haziran 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 07:30:00

Çocuklarda konuşma gecikmesi ihmale gelmez

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Uzmanlar, çocuklarda konuşma gecikmesinin herhangi bir nörogelişimsel bozukluk olmadan tek başına masum bir şekilde görülebileceği gibi önemli bir gelişimsel bozukluğun ilk belirtisi de olabileceğini belirtti.

Çocuklarda 1 yaş civarında tek kelimelerin, 2 yaş civarında iki kelimeli cümlelerin veya 50 kelime civarında kelime haznesinin, 3 yaş civarında da anlaşılır 3 kelimeli cümlelerin olmasını beklediklerini belirten Doç. Dr. Murat Eyüpoğlu, yeteri kadar kelime kullanmayan veya kelime haznesi az olan çocuklar için konuşma gecikmesinden bahsedebileceğini belirtti.

Konuşma gecikmesinde genetik faktörler, sosyal ortam, ekran kullanımı, psikiyatrik, nörogelişimsel ya da ağız dış yapısındaki bozuklukların sayılabileceğini kaydeden Eyüboğlu, şunları belirtti; "Otizm, bilişsel gelişimde gerilik veya işitme kaybı, konuşma gecikmesinin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle konuşma gecikmesi yaşayan çocukların nörogelişimsel değerlendirmesinin ve tıbbi muayenesinin mutlaka yapılması gerekir. Bu değerlendirmede kulak burun boğaz muayenesi ve çocuğun gelişimsel basamakları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli ve konuşma bozukluğunun nedeni saptanmalıdır."

Etiketler : çocuk konuşma nörogelişim
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