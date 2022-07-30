Çocuklarda kabızlığı önleyen tüyolar

Çocuk polikliniklerine başvuran hastaların yüzde 3'ünü kabızlık oluşturuyor. Karın ağrısı, kusma, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu gibi diğer yakınmalarla başvuran çocukların değerlendirilmesi sonucunda da kabızlığın saptanabildiğini vurgulayan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Kabızlık sorunu yaşayan çocukların beslenme menülerine armut, kayısı, bal kabağı, kabak, bezelye, ıspanak, brokoli, fasulye, mercimek, barbunya, baklagiller gibi lifli gıdaların eklenmesi iyi olur" önerisinde bulundu.



GÜNDELİK YAŞAMDAKİ DEĞİŞİMLER ETKİLER

Stres, seyahat, araya giren hastalıklar gibi gündelik yaşamdaki değişikliklerin çocukların dışkılama düzenini değiştirebileceğini dile getiren Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Bunun yanı sıra yüzde 5-10 olguda altta yatan hastalıklar olabileceği unutulmamalı. Anatomik yapısal bozukluklar, sinir ve kas hastalıkları, metabolik hastalıklar, bağırsak tıkanmaları, karın içi kitleler, parazit hastalıkları, besin alerjileri, bazı ilaçlar kabızlığa neden olabilir" dedi.

YOĞURT VE KEFİRİ UNUTMAYIN

Kabızlık sorunu yaşayan çocukların armut, kayısı, bal kabağı, kabak, bezelye, ıspanak, brokoli ve baklagil gibi lifli gıdaları beslenme menülerine ekleyebileceklerini belirten Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Son yıllarda fonksiyonel beslenmenin bağırsak sağlığı, kalp sağlığı, diyabet, kanser gibi hastalıklar açısından koruyucu olduğunu gösteren bilimsel yayınlar var. Bağırsak flora bakterilerinin çeşitliliği sağlamak için probiyotik besinler, bağırsak hareketlerini arttıran ve toksik öğelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran lifli ve doğal yağlı gıdalar öğünlerimizde yer almalıdır. Bu besinler yoğurt, kefir, lahana turşusu, zeytinyağı, somon, sarımsak, çiğ badem, ıspanak, elma, hindistancevizi yağı, tam buğday, yulaf, nohut, barbunya olarak sıralanabilir" dedi.

HAREKET ETMEK İYİ GELİR

Düzenli hareketin bağırsak reflekslerini tetikleyerek sindirime yardımcı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Ayrıca karın kaslarının güçlenmesi fazla sıvı, yağ ve toksinin vücuttan atılmasına katkı sağlar. Hareketin yanı sıra meyve, sebze, baklagil gibi lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi, yeterli su tüketilmesi (2 yaşından büyüklerde 1 litre), süt ve süt ürünleri tüketiminin sınırlandırılması, her öğün sonrası 5-10 dakika tuvalette oturmalarının sağlanması, tuvalet eğitimi sırasında zorlayıcı olunmaması ve günlük en az bir saat spor / açık havada oyun gibi hareketli zaman geçirilmesi kabızlığın önlenmesine yardımcı olur" diye konuştu.