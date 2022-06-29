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29 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00

Çocuklarda ishale dikkat

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Beş yaş altındaki çocukların yılda 3-9 kez ishal atağı geçirdiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, rota virüsler dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu, Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 30-50'sinden rota virüslerin sorumlu olduğu söyledi.

Beş yaş altındaki çocukların yılda 3-9 kez ishal atağı geçirdiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, rota virüsler dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu, Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 30-50'sinden rota virüslerin sorumlu olduğu söyledi. Arslan, "İshal olan çocuk emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü almalıdır. Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir. İshal süresince doğru beslenme çok önemlidir. Bu dönemde yağlı ve lifli yiyecekleri tüketmemek gerekir. Patates ve muz potasyum kaybını önlemek açısından önemli gıdalardır. İshale iyi gelen yiyecekler arasında çorba, haşlama, püre, makarna ve pirinç yer alır. Bunların tüketimi, ishali kesmek için faydalıdır. İshal tedavisinin en önemli kısmı sıvı ve elektrolit kaybını önlemektir. Hijyen şartlarının iyileştirilmesi, insan atıklarının kullanım ve içme suyuna karışmasının engellenmesi ve el yıkamak enfeksiyona bağlı ishali engeller" dedi.

Etiketler : Çocuklarda ishale dikkat Uzmanı Dr. Mesut Arslan rota virüsler
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