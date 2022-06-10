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10 Haziran 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:00:00

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yazın artıyor

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Yaz aylarının gelmesi ile özellikle havuz sularının yeterince temiz olmaması sonucu artan hastalıklardan birisi de idrar yolu enfeksiyonları.

Yaz aylarının gelmesi ile özellikle havuz sularının yeterince temiz olmaması sonucu artan hastalıklardan birisi de idrar yolu enfeksiyonları. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık gözlenen bakteriyel nedenli hastalıklardan biri. Uzmanlar, yaz aylarında çocuklarda sık gözlenen idrar yolu enfeksiyonları ve korunma yöntemleri konusunda aileleri uyarıyor. Uzman Dr. Murat Yaycı, "Yaşamın ilk yılında idrar yolu enfeksiyonları sıklığı kızlarda yüzde 0,7 iken sünnet olmamış erkeklerde yüzde 2.7. Ateşli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu gözlenme oranı; yaşamın ilk 2 ayında kızlarda yüzde 5 ve erkeklerde yüzde 20'ye kadar çıkıyor. 2-24 aylık çocuklarda sebebi belli olmayan ateş vakalarının yaklaşık yüzde 7'sinde idrar yolu hastalıkları teşhis ediliyor" dedi. Murat Yaycı, sebebi açıklanamayan ateş nedeni ile başvuran çocuklarda en geç 24 saat içinde idrar analizi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu Uzman Dr. Murat Yaycı idrar yolu enfeksiyonları
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