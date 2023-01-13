Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonlarının, çocukluk çağında sık görülen ve önemli bir sağlık problemi olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serena Özen Çökelez, "Küçük çocuklar ateş, kusma, huzursuzluk, beslenme azlığı, sarılık, idrarda kan ve kötü kokuyla başvurabilirken; daha büyük kendini ifade edebilen çocuklarda idrara sıkışma, idrar yaparken yanma, idrar kaçırma, sık idrara çıkma, karın ve yan ağrısı, ateş, kusma, idrar renginde bulanıklaşma, idrarda kötü kokuyla başvururlar. İdrar yolu enfeksiyonlarında görülen şikayetler klinik olarak tanı koydururken tanıyı destekleme amaçlı idrar tahlili ve enfeksiyona neden olan mikrobun gösterilmesi amacı taşıyan idrar kültürü kullanılır. İdrar tahlilinde beyaz kan hücre sayısının 5'in üzerinde olması nitrit, lökosit esteraz isimli idrarda mikrop olduğunu düşündüren tahliller idrar yolu enfeksiyonu desteklerken, en önemli tanı yöntemi idrar kültüründe etken mikrobun gösterilmesidir" dedi.

