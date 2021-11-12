Çocuklarda epilepsi tanısı erken konulmalı

Vücudun istemsiz ritmik kasılmalarıyla oluşan nöbetlerle seyreden ve halk arasında "sara" olarak bilinen epilepsi hastalığının belirtileri genellikle 20 yaşından önce özellikle de ilk 3 yaş içinde ve ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Nedeni çoğunlukla bilinmeyen, bazen de doğum travmaları, doğumsal anomaliler, beyin damar hastalıkları sonucu görülebilen epilepsi hastalığının tanı konma aşamasında ise bazı testler büyük önem taşıyor. Bu testlerin başında elektroensefalografi (EEG) çekimi olarak bilinen yöntem geliyor. EEG yöntemi sadece epilepsi tanısında değil, çocuklarda beyne ait önemli problemlerin tanısında da kullanılıyor. Doç. Dr. Zeynep Selen Karalök, "İnsan beyni düşük elektrik akımları üretmektedir. Bu elektrik akımlarının kaydedilmesini sağlayan yönteme elektroensefalografi (EEG) adı verilmektedir. Öncelikli ve yaygın olarak epilepsi tanısında kullanılan EEG yöntemi, epilepsi dışında da beynin çalışma ve işlevini bozacak hastalıkların varlığında, örneğin ensefalit (beyin iltihabı, ensefalopati (bilinç bulanıklıkları) yol göstericidir. Enfeksiyon ya da inme gibi beyni etkileyecek birçok hastalıkta çocuklar komaya girebilmektedir, koma durumunda beyin aktivitesinin EEG ile izlenmesi büyük önem taşır. Her yaş grubunda olmakla beraber özellikle yenidoğanda hem epileptik durumu belirlemek için hem de yenidoğanın beyin gelişiminin haftasına göre uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Bunların yanında sadece epilepsi tanısında değil, hali hazırda epilepsi tanısı almış hastalarda da kontrol amacıyla, ilaçlara verilen cevabın ölçülmesi amacıyla, gereken noktalarda ilaçları bırakmak gerekip gerekmediğine bakmak amacıyla da kullanılmaktadır" dedi.

