Çocuklarda epilepsi nöbetlerine dikkat

Epilepsinin her yaş grubunda ve her iki cinsiyette de görülen sık bir nörolojik hastalık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Havale geçirme ya da sara hastalığı olarak da bilinir. Çocuklarda epilepsi kasılma, morarma, dalma şeklinde olabilir" dedi. Epilepsili bir çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği konusuna değinen Uzm. Dr. Çebi, şunları söyledi:



"Çocuklar deneyerek öğrenirler, bu nedenle onların doğal meraklarını canlı tutmak sizin elinizdedir. Çocuğunuzun grup aktivitelerine katılmasının yararlı olacağını unutmayın ve bunu destekleyin. Ancak bu noktada görevli kişilerin çocuğunuzda epilepsi olduğunu ve nöbet geçirirse ne yapmaları gerektiğini bildiklerinden emin olmalısınız."

DİNLENİP SINIFA DÖNEBİLİR

Epilepsili çocukların ve gençlerin çoğunun yüksekokul ve üniversiteye devam edebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Okul, çocuğun hayatının merkezidir ve diğer çocuklar gibi okuldaki aktivitelerin çoğuna katılabilmelidir. Okuldaki öğretmenler ve diğer görevliler çocuğunuzun durumunu öğrendiklerinde büyük oranda yardımcı ve destek olacaklardır. Örneğin, çocuğunuzu her nöbet geçirdiğinde eve gönderilmesi gerekmediğini ve uygun bir süre dinlendikten sonra sınıfa geri dönebileceği konusunda onları bilgilendirmelisiniz, bu sayede çocuğunuzun okul hayatını mümkün olduğunca normalleştirebilirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.