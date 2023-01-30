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30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00

Çocuklarda duruş bozukluğunun sebebi ‘skolyoz'

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Araştırmalara göre de her 10 çocuktan 4'ünde duruş bozukluğu bulunuyor.

Araştırmalara göre de her 10 çocuktan 4'ünde duruş bozukluğu bulunuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, çocuklarda yürürken özellikle aksama, içe basma gibi duruş bozukluğunun neden kaynaklandığını ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Çocuklarda duruş bozukluğunun dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Çocuklarda yürürken aksama, içe basma, duruş bozukluklarının sebepleri, çocuklarda düz tabanlık, veya kalça ekleminde içe dönüklük, skolyoz denilen omurgada eğrilik olabilmektedir. Bu tür patolojilerin tedavisinde vücudun ilgili bölümlerinin direk grafilerinin değerlendirilerek ayrıntılı bir fizik muayenesi yapılır ve konulan teşhis sonucunda gerekli tedaviye hızlı bir şekilde başlanıldığında bu problemlerin geçtiğini ve hastanın şifa ile sonuçlandığı görülmektedir" dedi.

Etiketler : Çocuklarda duruş bozukluğu Doç. Dr. Murat Erdoğan duruş bozukluğu
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