Çocuklarda dil gelişimi, oyun oynayarak artar

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirtti.

Çocuklarının belirli bir yaşa gelmelerine rağmen konuşmadıklarını ve bu konuda sürekli olarak uzmanlardan bilgi alındığını söyleyen Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, "Eğer çocuğunuz 2 yaşında ve en az 50 kelime söyleyemiyorsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız, bu sınırdır. Bununla birlikte 2 yaşında 2 kelimeli cümleler, 3 yaşında 3 kelimeli cümleler kurmasını ve artık 4 yaşındayken bir yabancı tarafından yüzde 100 anlaşılmasını bekleriz. Çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa bir uzmana danışmak için hiçbir zaman erken değildir, aksine ne kadar erken başvurulursa tedavi de bir o kadar etkin olur" diye konuştu.