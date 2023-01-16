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16 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00

Çocuklarda dil gelişimi, oyun oynayarak artar

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Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirtti.

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirtti.

Çocuklarının belirli bir yaşa gelmelerine rağmen konuşmadıklarını ve bu konuda sürekli olarak uzmanlardan bilgi alındığını söyleyen Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, "Eğer çocuğunuz 2 yaşında ve en az 50 kelime söyleyemiyorsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız, bu sınırdır. Bununla birlikte 2 yaşında 2 kelimeli cümleler, 3 yaşında 3 kelimeli cümleler kurmasını ve artık 4 yaşındayken bir yabancı tarafından yüzde 100 anlaşılmasını bekleriz. Çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa bir uzmana danışmak için hiçbir zaman erken değildir, aksine ne kadar erken başvurulursa tedavi de bir o kadar etkin olur" diye konuştu.
Etiketler : Çocuklarda dil gelişimi Ecem İlayda Keşçi Konuşma ve Dil Terapisti
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