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24 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00

Çocuklarda da ‘varikosel' olur

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Yalnızca yetişkin erkeklerde görüldüğü sanılan ancak erkek çocuklarda da rastlanabilen varikosel, fark edilip tedavi edilmezse kısırlığa neden olabiliyor. Bu sebeple 10 yaş ve üstü erkek çocuklarının mutlaka muayene edilmesi önem taşıyor.

Varikosel 10 yaş altında yüzde 1 oranında, 10 yaş üstünde ergenlik döneminde yüzde 11 oranında görülebilen bir hastalıktır. Pek çok ebeveynin, çocuklarda ya da ergenlik döneminde görülmediğini düşündüğü bu sorun erken yaşta tespit edilebilir. Varikosel, çocuk sahibi olamayan erkeklerde yüzde 40 oranında görülmektedir. Bu nedenle varikoselin erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi ile çocukların ileriki dönemlerinde sorun yaşaması da önlenmiş olur. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Onur Telli, "Varikosel tedavi edilmezse sperm kalitesinde düşmeye, testislerde küçülmeye ayrıca erkeklik hormonu üretiminde azalmaya sebep olabilir. Bu da çocuk sahibi olmayı etkileyen bir durumdur" dedi.

AĞIR EGZERSİZ YAPANLARDA GÖRÜLÜYOR

Varikoselin tam olarak sebebi bilinmemekle birlikte; ağır yük taşıyan, ağır egzersiz yapan, uzun süre ayakta duran çocuklarda görüldüğü düşünülmektedir. Çocuklarda varikosel dışarıdan bakıldığında anlaşılabilecek bir durum değildir. Çok nadir olarak belirti veren sorun bazen ağır egzersizlerden sonra, sıcak havada uzun süre aktif kalınırsa çocuk tarafından testis bölgesinde ağırlık ya da donukluk şeklinde hissedilebilir. Her ne olursa olsun mutlaka çocukların bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından muayene edilmesi, erkenden önlem alınmasını sağlar.

TEŞHİSTE ALTIN STANDART FİZİKİ MUAYENE

Çocuk ürolojisi uzmanları çocuğun öncelikle bir sağlık geçmişini alıp; fiziki muayeneyi gerçekleştirir. Varikosel tanısında altın standart fiziki muayenedir. Fizik muayene sıcak bir ortamda hasta ayakta ve yatar pozisyonda iken valsalva manevralı (ağız ve burun kapalıyken nefes verilmesini içerir) ve valsalva manevrasız şekilde ayrı ayrı uygulanmalıdır. Hasta ayağa kaldırılmadan veya valsalva manevrası olmadan yapılan muayenelerde bazı varikoseller atlanabilir. Eğer uygun görülürse farklı tetkikler de istenebilir. Fiziki muayene ayakta ve yatar pozisyonda gerçekleşmektedir.

ULTRASON SONRASI TEDAVİ PLANLANIR

Testis hacminin ölçülmesi adolesan varikoselli olguların değerlendirilmesinde en önemli basamaklardan biridir. Bu hasta grubunda semen analizinin kullanımı kısıtlı olduğu için testis hacminin ölçülmesi hem cerrahi gerekliliği belirlemek hem de operasyon sonrası takip yönünden önemlidir. Testis hacim ölçümü çeşitli orkidometrilerin (Prader, Takihara) yanı sıra ultrasonografi ile de yapılabilir. Testis hacimlerinin ölçümü yönünden Prader orkidometri ve ultrasonografi karşılaştırıldığında, yaş ve testis hacimlerinden etkilenmeksizin yüzde 99 uyum sağlanırken; olguların sadece yüzde 2'sinde yüzde 10'dan fazla veya 2 ml'den fazla hacim farklılığı saptanmıştır. Bu değerlendirmelere dayanarak, pediatrik ürolog en iyi tedaviyi önerecektir.

MİKROCERRAHİ OPERASYON GEREKEBİLİR

Varikosel mikrocerrahi yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bu operasyon özel eğitim ve tecrübeye sahip cerrahların yapabileceği bir cerrahi şeklidir. Kasık bölgesinden küçük bir kesik yapılarak testis damarlarına gidilir, sorun yaşatan toplardamarlar iptal edilir; atardamar ve lenf damarlarına zarar verilmez.

AĞRISI OLMAYANLAR TAKİP EDİLİYOR

Fizik muayenede karşı testise göre yüzde 20'den fazla küçülme ve beraberinde ağrı, hassasiyet olan varikosel haricinde genel olarak varikoseli olan hastalar takip edilmektedir. Düzenli takipler sonucunda gerekli görüldüğü takdirde kişiye özel modern tedaviler uygulanabilmektedir.

Etiketler : çocuk çocuk hastalıkları varikosel Onur Telli
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