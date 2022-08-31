VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı!
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı
İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları değişiyor!
Teknoloji ateşi Samsun'da yandı!
CHP'li belediyen büyük fiyasko! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi
"Dengimiz ve muhatabımız değildir"
Yükselmeme engel olamadılar
Çocuklarda da taş hastalığı olabilir
Tatil sonrası hortlayan sorun: KABIZLIK
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 31 Ağustos
Güneşlenirken dikkat edin; Yaşlanmayı hızlandırıyor
Bebeklikte uzun süre emzik kullanımı dişleri bozuyor
Türkiye'den Pakistan'a yardım: 6'ncı uçak yola çıktı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Merkez Bankası'ndan "zorunlu karşılık" oranlarında değişiklik
Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım
Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan doktorların atama kurası sürecine ilişkin açıklama
Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Guterres, selden etkilenen Pakistan'a "dayanışma ziyareti" düzenleyecek
TEKNOFEST'e ilk gün yoğun ilgi
İzmir'de yangına giden ekip kaza yaptı: 4 yaralı
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30:00

Çocuklarda da taş hastalığı olabilir

ABONE OL

Uzmanlar bebek ve çocuklarda büyüklerde olduğu gibi, idrar yolu taş hastalıkları olabildiğini hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Uzmanlar bebek ve çocuklarda büyüklerde olduğu gibi, idrar yolu taş hastalıkları olabildiğini hatırlatarak, uyarılarda bulundu. Op. Dr. Akın Karagözoğlu, ''Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları genellikle anneler tarafından fark edilmektedir. Bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edilir. Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir. Bu şikayetlerle başvuran hastaların ultrason kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimler gerekebilmektedir. Bu müdahaleler tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır. Çocuklarda böbrek daha hareketli ve küçüktür, idrar kanalı ince ve bilhassa üst üreter duvarı zayıf olduğu için taş, çocuk girişimleri konusunda deneyimli olan hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tersi bir durumda, hayati risk taşıyan ciddi sorunlar görülebilir. Bu nedenle çocuklarında taş saptanan ailelerin bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurması uygun olacaktır'' dedi.

Etiketler : taş hastalığı ESWL Bebekler Op. Dr. Akın Karagözoğlu
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Hayranları yakaladı

Hayranları yakaladı
Afra'nın ‘Yalı Çapkını' heyecanı

Afra'nın ‘Yalı Çapkını' heyecanı
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
3. kez nikâh yolunda

3. kez nikâh yolunda
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Ben 13 oğlum 14

Ben 13 oğlum 14
Özlem içeren paylaşım

Özlem içeren paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes