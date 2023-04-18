Çocuklarda boy uzaması sağlık göstergesi

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Ünsür, çocuklarda sağlık değerlendirmesinin en temel göstergesinin "büyüme ve gelişme" olduğunu söyleyerek, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için büyüme ve gelişme takiplerinin, hasta olmadıkları dönemlerde de kontrollerinin yapılmasını önerdi. Ünsür, baş çevresinin "beyin gelişimini gösteren en önemli bulgu" olduğunun da altını çizdi. Eğer büyüme çizgilerine uygun gitmeyen, problemli bir durum varsa bununla ilgili araştırma yaptıklarına değinen Doç. Dr. Ünsür, şunları dile getirdi: "Genellikle kalıtımsal faktörlerle birlikte boy ve kilo artışı sağlığın en önemli göstergesi olduğundan; büyümede meydana gelen duraklama da genetik faktörlerin göz önünde bulundurularak hormonal durum ve çevre ile ilgili faktörlerden beslenme ile ilgili bir problem olup olmadığını araştırmak gerekir." Doç. Dr. Ünsür, anne babalara; bebeklerin 0-1 yaş arasında; ilk ayda haftalık; 1- 6 ay arası ayda bir, 6- 12 ay arasında 3 ayda bir; 1-2 yaş arasında 3 ayda bir; 2 - 6 yaş 6 ayda bir, 6 yaştan ergenlik sonuna kadar yılda bir büyüme parametreleriyle ilgili kontrol yaptırmalarını önerdi.

