VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağanak ve kar geliyor
Johnson'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Ukrayna'dan '9 Mayıs' iddiası
Çocuklarda adenovirüs göz kapağını bile tutuyor
Bahar yorgunluğu öfke kontrolünü zorlaştırıyor
Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık
Akdeniz diyeti çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -25 Mart
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını söyledi
Pakistan'dan Kıbrıs konusunda Türkiye'ye destek
Başkan Erdoğan, Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Ardahan'da eğitime kar engeli
Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi ziyareti paylaşımı
Biden: Rusya G20'den çıkarılmalı
Bakan Varank: Uşak'ta 13 bine yakın istihdamın önünü açtık
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2'ye övgü
Türkiye'de vaka sayısı 16 binlerde
e-Devlet Kapısı 3 milyar kez ziyaret edildi
Togg, Avalanche Zirvesi'ne davet edildi
'Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculuğunu bizzat istiyor'
DSÖ, Kovid-19 risklerine karşı uyardı: Salgın devam ediyor
BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
25 Mart 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 09:30:00

Çocuklarda adenovirüs göz kapağını bile tutuyor

ABONE OL

Uzmanlar, son aylarda çocuklarda adenovirüs vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, "Boğaz ağrısı, ateş, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtilerle ilerleyen viral enfeksiyon adenovirüsler göz kapaklarından solunum yollarına, bağırsaklardan mesaneye kadar değişik vücut bölgelerini tutarak farklı klinik tabloya yol açabiliyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, son aylarda çocuklarda adenovirüs vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, "Boğaz ağrısı, ateş, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtilerle ilerleyen viral enfeksiyon adenovirüsler göz kapaklarından solunum yollarına, bağırsaklardan mesaneye kadar değişik vücut bölgelerini tutarak farklı klinik tabloya yol açabiliyor." ifadesini kullandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, hastalığın kuluçka süresinin 2 gün ile 2 hafta olduğunu, sonrasında hastalığın kendini gösterdiğini kaydetti. Başıbüyük, adenovirüslerin semptomlarında sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile karşılaştıklarını belirterek, "Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve yutmada zorluk görülebiliyor. Konjonktivit, bronşiolit, zatürre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş ortaya çıkabiliyor. Boğmaca gibi sert öksürük de görülebilir. Gözlerde kanlanma ve kızarıklık yapabilir ancak görmeyi etkilemez. Bazı türleri bağırsakları etkileyerek karın ağrılarına, kusma ve ishale yol açar. Mesaneyi etkilerse idrarda kan görülebilir ve idrar yaparken ağrıya neden olabilir. Çok nadiren de menenjit ve ensefalite de neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çocuklarda adenovirüs Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük adenovirüs vakaları
Festivalleri gezecek

Festivalleri gezecek
Yanlış istihbarat

Yanlış istihbarat
'Yalan Dünya'ya rap yorumu

'Yalan Dünya'ya rap yorumu
‘Üç Kuruş'a girdi

‘Üç Kuruş'a girdi
Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu

Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu
‘Baba' türkü

‘Baba' türkü
Listelerde bir ‘Güzellik'

Listelerde bir ‘Güzellik'
Antonia Banderas'tan övgü

Antonia Banderas'tan övgü
Aşk-ı Ada

Aşk-ı Ada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER