Çocuklarda adenovirüs göz kapağını bile tutuyor

Uzmanlar, son aylarda çocuklarda adenovirüs vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, "Boğaz ağrısı, ateş, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtilerle ilerleyen viral enfeksiyon adenovirüsler göz kapaklarından solunum yollarına, bağırsaklardan mesaneye kadar değişik vücut bölgelerini tutarak farklı klinik tabloya yol açabiliyor." ifadesini kullandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, hastalığın kuluçka süresinin 2 gün ile 2 hafta olduğunu, sonrasında hastalığın kendini gösterdiğini kaydetti. Başıbüyük, adenovirüslerin semptomlarında sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile karşılaştıklarını belirterek, "Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve yutmada zorluk görülebiliyor. Konjonktivit, bronşiolit, zatürre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş ortaya çıkabiliyor. Boğmaca gibi sert öksürük de görülebilir. Gözlerde kanlanma ve kızarıklık yapabilir ancak görmeyi etkilemez. Bazı türleri bağırsakları etkileyerek karın ağrılarına, kusma ve ishale yol açar. Mesaneyi etkilerse idrarda kan görülebilir ve idrar yaparken ağrıya neden olabilir. Çok nadiren de menenjit ve ensefalite de neden olabilir" ifadelerini kullandı.

