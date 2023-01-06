Çocuklar meningokok aşısı olmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cenk Çelik, meningokok menenjitinin en sık görüldüğü grubun 1 yaş altı olduğunu belirterek, tedavide geç kalındığında hastalığın sağırlık, zeka geriliği ve ölümle sonuçlanabildiği uyarısında bulundu. Uzm. Dr. Cenk Çelik, "Grip aşısı, her yıl kış aylarında görülmesi beklenen influenza virüslerine karşı etkin bir koruma sağlıyor. Çocuklarda ciddi sonuçlara neden olan meningokok menenjitin etkeni Neisseria Menengitis bakterisidir. Çocuklarımızı menenjitin en sık bakteriyel nedeni olan bu etkenden korumak için meningokok aşılaması uygulanmalı. Ne mevsimsel grip aşıları ne de ulusal aşı takvimindeki diğer rutin aşılamalar meningokok menenjitinden korunmada etkin değildir."

