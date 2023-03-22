Çocuk ruh sağlığı konusunda önlem almalıyız

Çocuğun yetiştiği dönemleri ihmal eden sağlık politikalarının çok şey kaçırdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Geleneksel olarak aile bağlarımız kuvvetli. Çocuğa değer veren bir toplumuz ama son yıllarda hane kırılganlığımız çok arttı. Son 20 yılda 5 kişilik haneler azaldı, 1 kişilik haneler arttı. 20-30 yıl sonra çocuk ruh sağlığı sorunları ile daha çok uğraşan bir toplum olacağız." uyarısında bulundu. ABD'de pandemi ve sosyal medyanın etkisiyle ergenlik depresyonunun pik yaptığını, bu çocukların gelecek için kayıp vakalar olduğunu kaydeden Tarhan, "Bu nedenle muhakkak çocukluk ve ergenlik dönemine önem vermek lazım. Bunun için de uzman kişiler yetiştirmek gerekiyor" dedi.

