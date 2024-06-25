Çocuğunuzun sessiz çığlığına kulak verin!

Günümüzün çocukları teknoloji konusunda daha fala bilgili... Hatta ekranın zararlarını bizden daha iyi biliyor olabilirler. Çocukların bilgisayar başında vakit geçirerek yaşayacağı sorunlar; boyun ve sırt ağrıları, baş ağrısı, Carpal Tunnel sendromu (bileklerde sinir sıkışması ve ağrı), kilo alımı ve sağlıksız beslenme, stres olarak sıralanabilir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre günde 6 saatten fazla bilgisayar karşısında vakit geçirmek, kopuk hissetmeye neden olabildiği için orta ya da şiddetli depresyona yol açabiliyor.

Ayrıca hareketsiz kalmak hormonal ve bilişsel değişikliklere neden olarak da depresif ruh halini, kaygı ve endişe gibi olumsuz düşüncüleri artırabilir. Bilgisayar başında fazla duran çocukların odaklanma yetisini kaybettiği, asosyal karaktere büründükleri, gerçek dünyadan kopma seviyesine geldiği görülmüştür...

Çocuğu bilgisayardan uzak tutmanın yolları

Çocuğunuza örnek olun... Siz de kendinizi ekrandan çekmeye çalışın.

Teknoloji olmadan da eğlenebildiğinizi gösterin.

Çocuğunuzla vakit geçirin.

Teknolojisiz uygulamalar gerçekleştirin.

Ebeveyn kontrolünde hareket etmesini sağlayın.

Çocuğa ekranın zararlarından bahsedin.