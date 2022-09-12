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12 Eylül 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 09:00:00

Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin

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Çocuklarda dikkat eksikliğine vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Çocukluk çağında, özellikle 4 yaşından önce hiperaktivite ile yaşın verdiği hareketliliğin karıştırılabileceğini fakat okul çağı başladıktan sonra olası sorunların bariz bir şekilde dışarıdan fark edilir" dedi.

Çocuklarda dikkat eksikliğine vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Çocukluk çağında, özellikle 4 yaşından önce hiperaktivite ile yaşın verdiği hareketliliğin karıştırılabileceğini fakat okul çağı başladıktan sonra olası sorunların bariz bir şekilde dışarıdan fark edilir" dedi. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun üç belirtinin baskın olduğu bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu aktaran Dr. Bozkurt, "Bu belirtiler dikkat eksikliği, hiperaktivite (aşırı hareketlilik) ve dürtüselliktir. Dikkat eksikliği dediğimizde kişinin verilen göreve dikkatini verememesi, odaklanamaması ve gereken zamanı ayıramaması olarak tanımlayabiliriz. Hiperaktivite ise kişinin gelişimsel düzeyiyle uyumsuz bir biçimde fazla motor aktivitesidir. Dürtüsellik kişinin kurallara uyamaması, hayır dendiği zaman duramamasıdır. Bu belirtilerin şiddeti gelişimsel düzeyle uyumlu olamayacak ağırlıktadır. Müdahale edilmediğinde kişinin akademik, mesleki, aile ve sosyal yaşamını etkiler, olumsuz yönde bir gidişata neden olur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çocuklarda dikkat eksikliği Hiperaktivite Psikolog Kübra Bozkurt
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