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30 Eylül 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 08:30:00

Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat!

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TÜİK'in yaptığı son çalışmalara göre Türkiye'deki 2-14 yaş grubu arasındaki çocuklarda yüzde 2 oranında işitme kaybı tespit edildi.

TÜİK'in yaptığı son çalışmalara göre Türkiye'deki 2-14 yaş grubu arasındaki çocuklarda yüzde 2 oranında işitme kaybı tespit edildi. Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarının yetişkinlerde oluşan işitme kayıplarından daha fazla önem arz ettiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, televizyonun sesini gereğinden fazla açan ya da televizyona çok yaklaşan çocuklarda işitme kaybının olabileceğini belirterek aileleri bu konuda uyardı. Çocukta kulak ağrısı, ateş ya da başka bir şikâyet olmadığı zaman işitme kaybının gözden kaçmasının oldukça olası olduğunu dile getiren Doç. Dr. İlhan Şahin, çocuklarda uyarıcı olabilecek davranışlarla ilgili şunları anlattı: "En önemli belirtilerden biri dil gelişiminin yavaş olmasıdır. Çocuğun 1 yaşından sonra beklenildiği gibi hızlı bir şekilde kelime öğrenememesi, 2 yaşına geldiğinde cümle kurmaya başlamaması gibi belirtiler aileleri araştırmaya sevk etmeli. Bunun yanında çocukların gürültülü ortamlarda ya da ev ortamlarındaki fısıltılı konuşmaları algılayamaması, kelimeleri yanlış anlaması, konuşmaları ayırt etmekte zorlanması işitme kaybı yönünden bizi uyarmalı. Okul çağı çocuklarında ise sosyal izolasyon dediğimiz çocuğun arkadaşlarıyla yeterince iletişim kurmaması, sohbet etmemesi, derse katılımının az olması, öğrenme güçlüğü yaşaması gibi belirtiler de işitme kaybı belirtisi olabilir."

Etiketler : TÜİK TELEVİZYON SESİ ÇOCUK Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin
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