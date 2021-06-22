Çocuğunuz sürekli gözlerini ovuyorsa dikkat

Çok uzun ekran süresi göz kuruluğunu tetiklediği gibi göz kaslarında da yorgunluğa neden oluyor. Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, "Çocuğunuz gözlerini sık sık ovuşturuyor ve kırpıyorsa takip etmelisiniz. Çevrimiçi derslerden veya yakın işlerden kaçınma, göz kapaklarında veya kirpiklerde çapaklanma veya kabuklanma, bulanık veya çift görme şikâyetlerine karşı da dikkatli olunmalı. Çocuklarda gözyaşı filmi azaldıkça bu göz kuruluğuna, görme sorunlarına ve gözde rahatsızlık hissine neden olur" ifadelerini kullandı.



20-20-20 KURALI UYGULAYIN

Karaman, ebeveynlerin çocuklarının göz yorgunluğuyla başa çıkmak ve göz sağlığını korumak adına 20-20-20 kuralını uygulamalarını belirterek telefon, televizyon ya da tablete bakarken her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir şeye çocuklarını baktırmalarını tavsiye etti. 20-20-20 kuralının gözlerde yakın hedefe bakmaya bağlı oluşan yorgunluktan arındırdığına dikkati çeken Karaman, "Çocuklar dışarıda daha fazla ve yakın nesnelere daha az zaman harcadıklarında, miyop olma risklerini azaltırlar. Çocuklar için günde 2 saat dış mekan aktivitesi yemek yemek su içmek zorunlu gibi bir ihtiyaçtır" dedi.