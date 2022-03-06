VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski'yi kurtarma operasyonu!
İkinci el otomobile "savaş" tırpanı!
Yeterli stok var mı?
Perveserance'a yeni görev!
Hile yaptıklarını itiraf ettiler
Putin'e karşı 6 maddelik plan!
İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı
Ukrayna'ya savaş uçağı verilecek mi?
Çavuşoğlu'ndan güvenli tahliye için uyarı
Bebek odası hazırlığı
Cilt farkındalığı için sergi açtı
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Düğün alışverişi
Parçalar aşk acısı çekenlere
İrem benim şarkımı okuyamaz
Uzun süre ayakta durmak hemoroid nedeni
Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi
Bağışıklığı düşenlerde zona riski var
Bir çocuk başım ağrıyor diyorsa dikkat...Tümör olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Mart
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
06 Mart 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 09:00:00

Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi

ABONE OL

Sese tepki azlığı, seslenildiğinde tepki vermeme, yüksek sesle televizyon izlemek ve okul çağındaki çocuklarda eğitimde yaşıtlarından geri kalma gibi basit görülen belirtiler dikkate alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır.

Sese tepki azlığı, seslenildiğinde tepki vermeme, yüksek sesle televizyon izlemek ve okul çağındaki çocuklarda eğitimde yaşıtlarından geri kalma gibi basit görülen belirtiler dikkate alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır. İşitme tarama programının ülkemizde her yenidoğan çocuğa rutin olarak uygulandığını vurgulayan KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, "Çocukları bu tarama testlerinden geçse ve hiçbir risk faktörü olmasa dahi, ailelerin çocuklarını muhtemel bir işitme kaybını erken teşhis edebilmek için sürekli gözetim altında tutması gerekir. Sese tepki azlığı, seslenildiğinde tepki vermeme, yüksek sesle televizyon izleme ve okul çağındaki çocuklarda eğitimde yaşıtlarından geri kalma gibi basit görülen semptomlar dikkate alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi Opr. Dr. Ahmet Yılmaz işitme kaybı
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler
Estetik değil kilo aldım

Estetik değil kilo aldım
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Miray sette

Miray sette
2 milyona ‘Mahmure'

2 milyona ‘Mahmure'
Bursa'da ‘Masum ve Güzel'

Bursa'da ‘Masum ve Güzel'
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER