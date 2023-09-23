Çocuğu kreşe ağlarken bırakmak doğru değil

Kreşlerin birçok çocuğun uyum içerisinde olması gereken ve her çocuğun uyması gereken kurallardan oluşabildiğini dile getiren Uzman Ergoterapist Ebru Şirin, "İşte tam bu nokta da çocuklar sınırlar ve kurallar ile karşılaştıklarından ağlamalar, öfkeler ve mutsuzluklar başlayabiliyor" dedi. Şirin, "Ebeveynlerin kreş hakkındaki konuşmaları çocukların yanında tartışmaya dönüşmemeli ve anne babanın kararı ortak olarak çocuğa aktarılmalı" diye konuştu.