VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu
Anayasa teklifinde sona gelindi
İran, Azerbaycan'da kurmuş! Hepsi ifşa oldu
ABD'den sert tepki: Gerekirse cevap veririz
Türkiye'nin desteği ile sürüyor
Parmak bebek yaşama tutundu
Bebeklerde antibiyotik tehlikesi BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ
Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli olanıdır
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Kasım
Organ bağışını önleyen yanlış bilgiler
Çocuğa ses hijyeni öğretilmeli ÇOCUĞA SES HİJYENİ ÖĞRETİLMELİ
Sahil Güvenlik'ten "Türk botlarının Yunan kara sularına girdiği" iddialarına yanıt
ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz
Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'yi tercih etti
ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Zelenskiy, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu
Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gemiler yollarına devam ediyor
Bakan Nebati: Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
02 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00

Çocuğa ses hijyeni öğretilmeli ÇOCUĞA SES HİJYENİ ÖĞRETİLMELİ

ABONE OL

Okul döneminin başlaması ve beraberinde havaların soğumasıyla çocuklarda kulak, burun boğaz hastalıklarında da artış gözleniyor.

Okul döneminin başlaması ve beraberinde havaların soğumasıyla çocuklarda kulak, burun boğaz hastalıklarında da artış gözleniyor. Çocukların hem fiziksel gelişimlerinin hızlı olduğu hem de akademik başarılarının temellerinin atıldığı bir dönemin enfeksiyonlar açısından da önem taşıdığını söyleyen Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Op. Dr. Ziya Bozkurt, çocuklarda yaşanabilecek gelişimsel gecikmelerin ve bozuklukların ileriki hayatında kalıcı izler bırakabileceğine işaret etti. Okul çağı çocuklarında görülen kronik ses kısıklığının nedenleri arasında ses teli nodüllerinin (vokal nodül) geldiğine işaret eden Op. Dr. Bozkurt, "Ses teli nodüllerinin en sık sebebi çocuğun yüksek sesle konuşma ve çoğu zaman bağırma alışkanlığının olmasıdır. Ses tellerinin endoskop ile muayenesinde nodüllerin görülmesi ile tanı koyulur. Genellikle konuşurken bile yüksek sesi tercih eden bu çocukların tedavisinde en önemli nokta çocuğa ses hijyenini öğretmekten geçer. Gerekli durumlarda ses terapisi verilerek tedavi edilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ÇOCUĞA SES HİJYENİ ÖĞRETİLMELİ Kulak Burun Boğaz Op. Op. Dr. Ziya Bozkurt
Gençler için sahnede

Gençler için sahnede
Kızlarına alışveriş yaptı

Kızlarına alışveriş yaptı
‘Çok geç ünlü oldum'

‘Çok geç ünlü oldum'
‘Yüksek Gerilim' Türkiye turnesi

‘Yüksek Gerilim' Türkiye turnesi
Doha'da ödül verdi

Doha'da ödül verdi
Kurt Efe'si 6 aylık oldu

Kurt Efe'si 6 aylık oldu
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'
İlişkiye ikinci şans

İlişkiye ikinci şans
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX