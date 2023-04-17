VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Sıkıntıları yine biz çözeriz
17 Nisan 2023 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 07:24:00

Çıplak elle keneye dokunmayın

ABONE OL

Uzmanlar hekim bilgisi olmayanların da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar hekim bilgisi olmayanların da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerektiğini söyledi. Keskin, "Hekimden destek almak sağlık kuruluşuna uğramak son derece önemli ancak bazı durumlarda sağlık kuruluşları çok yakın olmaya bilir. Bir kaç saatlik uzaklıkta olabilir, bu tür durumlarda mümkün oldukça hızlı şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne kadar çok kene vücudumuz da kalırsa hastalık ajanını vücudumuza alma ihtimalimiz o kadar artacak. Hekim bilgisi olmayanlar da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak" ifadelerini kullandı. Keskin, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak. Kene konağının üzerinden çıkarıldığında bir sıvı salgılar, bu sıvı içerisinde de virüs olabilir. Kene vücudumuza yapışmışsa sürekli oynamamız gerekiyor. İnsanlardan aldığımız kenelerde şunu da görüyoruz kene yakılmış oluyor bunun yapılmaması gerekiyor. Kene yeni yapışmış ise kolayca vücuttan çıkacaktır. Kene kartları ve kaşıkları bulunuyor bunları da temin edebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Çıplak elle keneye dokunmayın sağlık kuruluşları kene keneyi cımbızla
Kadına şiddetle mücadeleye devam

Kadına şiddetle mücadeleye devam
Aşkını cama yazdı

Aşkını cama yazdı
Ajdalı kutlama

Ajdalı kutlama
Beyazperde sevdası

Beyazperde sevdası
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Saçlarına kına yaktı

Saçlarına kına yaktı
Emre'den yaş gününe özel hediye teklisi

Emre'den yaş gününe özel hediye teklisi
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Bir garip aşk savaşı

Bir garip aşk savaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX