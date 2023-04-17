Çıplak elle keneye dokunmayın

Uzmanlar hekim bilgisi olmayanların da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerektiğini söyledi. Keskin, "Hekimden destek almak sağlık kuruluşuna uğramak son derece önemli ancak bazı durumlarda sağlık kuruluşları çok yakın olmaya bilir. Bir kaç saatlik uzaklıkta olabilir, bu tür durumlarda mümkün oldukça hızlı şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne kadar çok kene vücudumuz da kalırsa hastalık ajanını vücudumuza alma ihtimalimiz o kadar artacak. Hekim bilgisi olmayanlar da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak" ifadelerini kullandı. Keskin, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak. Kene konağının üzerinden çıkarıldığında bir sıvı salgılar, bu sıvı içerisinde de virüs olabilir. Kene vücudumuza yapışmışsa sürekli oynamamız gerekiyor. İnsanlardan aldığımız kenelerde şunu da görüyoruz kene yakılmış oluyor bunun yapılmaması gerekiyor. Kene yeni yapışmış ise kolayca vücuttan çıkacaktır. Kene kartları ve kaşıkları bulunuyor bunları da temin edebiliriz" ifadelerine yer verdi.